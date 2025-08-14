DE
FR
Abonnieren
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
20:00
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Zum Fussball-Kalender
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Athen

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Krakau, Polen
Henryk-Reyman-Stadium
Kapazität
20’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen