Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FC Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Athen (14.08.2025)
FC Shakhtar Donetsk
20:00
Panathinaikos Athen
Zum Fussball-Kalender
FC Shakhtar Donetsk
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Panathinaikos Athen
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FC Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Athen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Krakau, Polen
Henryk-Reyman-Stadium
Kapazität
20’000
