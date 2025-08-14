DE
FC Noah
FC Noah
19:00
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
FC Noah
FC Noah
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
UEFA Europa League
FC Noah - Lincoln Red Imps FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Schiedsrichter
Referee
Sebastian
Gishamer
Österreich
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Abowjan, Armenien
Abovyan City Stadium
Kapazität
5’500
