Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FC Midtjylland - Fredrikstad FK (14.08.2025)
FC Midtjylland
18:00
Fredrikstad FK
Zum Fussball-Kalender
FC Midtjylland
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Fredrikstad FK
FC Midtjylland - Fredrikstad FK
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Schiedsrichter
Julian
Weinberger
Österreich
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11’809
