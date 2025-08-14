DE
FR
Abonnieren
FC Midtjylland
FC Midtjylland
18:00
Fredrikstad FK
Fredrikstad FK
Zum Fussball-Kalender
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
Fredrikstad FK
Fredrikstad FK
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Midtjylland - Fredrikstad FK

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Julian
Weinberger
Österreich
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Herning, Dänemark
MCH-Arena
Kapazität
11’809
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen