DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FC Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv FC (28.08.2025)
FC Dynamo Kyiv
20:00
Maccabi Tel Aviv FC
Zum Fussball-Kalender
FC Dynamo Kyiv
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
Maccabi Tel Aviv FC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FC Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Lublin, Polen
Arena Lublin
Kapazität
15’500
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen