DE
FR
Abonnieren
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
20:00
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
Zum Fussball-Kalender
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
FC Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv FC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Lublin, Polen
Arena Lublin
Kapazität
15’500
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen