DE
FR
Abonnieren
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
19:30
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
Zum Fussball-Kalender
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Breidablik Kopavogur - HSK Zrinjski Mostar

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Anastasios
Papapetrou
Griechenland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Kopavogur, Island
Kopavogsvollur
Kapazität
3’009
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen