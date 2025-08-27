DE
FR
Abonnieren
AEK Larnaca
AEK Larnaca
18:30
SK Brann
SK Brann
Zum Fussball-Kalender
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Ab 18:30 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
SK Brann
SK Brann
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
AEK Larnaca - SK Brann

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Danny
Desmond Makkelie
Niederlande
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Larnaca, Zypern
AEK Arena
Kapazität
8’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen