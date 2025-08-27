DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: AEK Larnaca - SK Brann (27.08.2025)
AEK Larnaca
18:30
SK Brann
Zum Fussball-Kalender
AEK Larnaca
Ab 18:30 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
SK Brann
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
AEK Larnaca - SK Brann
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Danny
Desmond Makkelie
Niederlande
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Larnaca, Zypern
AEK Arena
Kapazität
8’000
