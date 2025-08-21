DE
FR
Abonnieren
Aberdeen FC
Aberdeen FC
20:45
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
Zum Fussball-Kalender
Aberdeen FC
Aberdeen FC
Ab 20:45 Uhr
Vs
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Aberdeen FC - Fotbal Club FCSB

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Serdar
Gozubuyuk
Niederlande
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Aberdeen, Schottland
Pittodrie Stadium
Kapazität
20’866
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen