DE
FR
Abonnieren

Flanke wird zum Lupfer
Shaqiri entscheidet Partie mit diesem Traumtor

Der FCB sichert sich einen grossen Sieg im Joggeli. Xherdan Shaqiri entscheidet die Partie mit einem Traumtor.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Kommentieren
Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen