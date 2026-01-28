Tragischer Unfall in Rumänien: Sieben griechische Fussball-Fans kommen auf dem Weg nach Lyon ans Europa-League-Spiel ihres Vereines PAOK ums Leben.

Darum gehts Sieben PAOK-Fans starben am 27. Januar 2026 bei einem Unfall in Rumänien

Fans waren auf dem Weg nach Lyon zum Europa-League-Spiel

Griechenlands Premierminister reagiert: «Tief erschüttert.» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle und BliKI

Sieben Fussballfans wollen ihr Team in der Europa League in Lyon unterstützen. Dann kommt es zur Katastrophe und die Anhänger des griechischen Spitzenklubs PAOK Saloniki verunglücken bei einem Autounfall in Rumänien tödlich.

Die Tragödie ereignet sich am 27. Januar 2026 nahe der Stadt Timisoara im Westen Rumäniens. Das griechische Aussenministerium bestätigt die Todesfälle. Mitarbeitende der griechischen Botschaft und Vertreterinnen und Vertreter des Vereins reisten umgehend zum Unfallort, um Unterstützung zu leisten.

«Ich war tief erschüttert, als ich von dem tragischen Unfall in Rumänien erfuhr, bei dem sieben unserer jungen Landsleute ums Leben kamen», schreibt Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis in einem Post auf Facebook. Auch PAOK-Besitzer Ivan Savvidis trauerte um die jungen Menschen, «die gereist sind, um unser Team zu unterstützen».

Viele PAOK-Fans stornieren Reise

Videoaufnahmen des griechischen Fernsehens zeigen den Unfallhergang. Demnach sei der Minibus mit den sieben PAOK-Fans nach einem Überholmanöver mit einem Lastwagen kollidiert. Laut Medienberichten haben nach der Tragödie Hunderte andere griechische Fans ihre Reise nach Lyon storniert oder kehren wieder nach Thessaloniki zurück

Gastgeber Olympique Lyon hat bereits angekündigt, der toten Fans rund um das Spiel gegen PAOK am Donnerstagabend gedenken zu wollen. Vor dem Heimstadion des Klubs.

Dieser Artikel wurde von Przeglad Sportowy (Polen) übernommen.