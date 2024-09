Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Das deutsche Fachmagazin «Kicker» präsentiert anlässlich des Starts der neuen Europa-League-Saison die Rekordspieler dieses Wettbewerbs und schaut dabei auf jene Akteure, die in den letzten 15 Jahren die meisten Einsätze im zweitwichtigsten Klubturnier Europas gesammelt haben.

5 Platz: Pierre-Emerick Aubameyang (62 Einsätze)

Der Gabuner hat der Europa League in seiner Karriere immer wieder den Stempel aufgedrückt, sie allerdings nie gewonnen. Bei sieben Teilnahmen erreichte er mit den Teams Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona und Marseille den Final nur im Jahr 2019. In der letztjährigen Ausgabe wurde Aubameyang mit zehn Treffern Torschützenkönig, ist mit 33 Treffern insgesamt der Rekordschütze. Weitere Tore und Spiele dürften nicht hinzukommen: Seit Juli 2024 kickt er für Al-Qadsiah in Saudi-Arabien.

Pierre-Emerick Aubameyang: Mit insgesamt 33 Treffern hat kein Akteur in diesem Bewerb das Netz öfter zappeln lassen. Foto: keystone-sda.ch

3 Platz: Dries Mertens (63 Einsätze)

Der Belgier ist einer von zwei Akteuren auf dem Bronzeplatz. Der 109-fache Nationalspieler wird in der Rangliste der Rekordspieler aber bald nach oben klettern. Weil er mit seinem Klub Galatasaray Istanbul in den Champions-League-Playoffs an YB hängen geblieben ist, steht er vielleicht bereits am Mittwochabend zum 64. Mal in der Europa League im Einsatz.

Dries Mertens während des Champions-League-Playoffs gegen YB. Foto: Pius Koller

3 Platz: Granit Xhaka (63 Einsätze)

Dass Granit Xhaka in dieser Saison keine weiteren Einsätze in der Europa League sammeln wird, dürfte ihm herzlich egal sein. Schliesslich darf er mit Bayer Leverkusen erstmals seit 2017 wieder in der Champions League ran. Einzig im ersten Jahr nach seinem Wechsel zu Arsenal spielte Xhaka mit den Londonern Königsklasse, dann folgten sechs Spielzeiten Europa League. Bei insgesamt neun Teilnahmen stand Xhaka auch zweimal im Final – ging jedoch sowohl 2019 mit Arsenal als auch letzten Frühling mit Leverkusen als Verlierer vom Platz.

Zweimal im Final, zweimal verloren: Granit Xhaka hat kein Endspiel-Glück in der Europa League. Foto: keystone-sda.ch

2 Platz: Aleksandar Dragovic (66 Einsätze)

Der Feldspieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Europa League hat 13 seiner 66 Spiele in diesem Wettbewerb im Trikot des FC Basel absolviert. In jener Kampagne (2012/13) drangen die Basler bis in den Halbfinal vor, wo man an Chelsea scheiterte; im Viertelfinal gegen Tottenham erzielte Dragovic eines seiner zwei Europa-League-Tore. Mittlerweile spielt Dragovic wieder in der Heimat bei Austria Wien – wo zumindest in dieser Saison keine internationalen Spiele mehr dazukommen werden.

Eine Basler Sternstunde: Im Europa-League-Viertelfinal setzten sich Dragovic und Sommer (im Tor) gegen Tottenham und Stürmer Adebayor durch. Foto: Keystone

1 Platz: Rui Patricio (69 Einsätze)

Kein Akteur hat mehr Spiele in der Europa League absolviert als der mittlerweile 36-jährige Portugiese. Mit Sporting Lissabon, AS Roma und den Wolverhampton Wanderers nahm Patricio zehnmal an der Europa League teil.

Schon eine Weile her: Senad Lulic absolviert im Februar 2011 ein Europa-League-Spiel im YB-Trikot. Foto: Keystone

Elneny oder Lulic in Top 10

Hinter den besten Fünf kommen auf dem – mit zwei anderen Akteuren – geteilten achten Platz auch noch Senad Lulic und Mohammed Elneny vor, beide mit Schweizer Bezug. Der Bosnien-Bündner Lulic absolvierte in der Saison 2010/11 sieben Spiele für YB in der Europa League, die weiteren 50 sammelte er dann im hellblauen Trikot von Lazio Rom. Elneny machte 19 seiner 57 Europa-League-Einsätze für den FC Basel.

Die Rekordspieler der Europa League 8. Platz: Victor Ruiz, Senad Lulic, Jeremain Lens, Mohammed Elneny (57 Einsätze) 6. Platz: Andreas Ulmer, Daniel Carrico (61 Einsätze) 5. Platz: Pierre-Emerick Aubameyang (62 Einsätze) 3. Platz: Dries Mertens, Granit Xhaka (63 Einsätze) 2. Platz: Aleksandar Dragovic (66 Einsätze) 1. Platz: Rui Patricio (69 Einsätze) 8. Platz: Victor Ruiz, Senad Lulic, Jeremain Lens, Mohammed Elneny (57 Einsätze) 6. Platz: Andreas Ulmer, Daniel Carrico (61 Einsätze) 5. Platz: Pierre-Emerick Aubameyang (62 Einsätze) 3. Platz: Dries Mertens, Granit Xhaka (63 Einsätze) 2. Platz: Aleksandar Dragovic (66 Einsätze) 1. Platz: Rui Patricio (69 Einsätze) Mehr

Anmerkung: Es wurde die Anzahl Spiele seit der Namensänderung 2009/10 berücksichtigt. Nicht relevant waren die Einsätze im Uefa Cup oder im Europapokal der Landesmeister.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos