Darum gehts Manchester United und Lyon treffen in Europa-League-Kracher aufeinander

Onana behauptet, United sei besser, Matic kritisiert ihn

Pascal Keusch Redaktor Sport

Vor dem heutigen Europa-League-Kracher zwischen Lyon und Manchester United (21 Uhr) fliegen die Funken. Bei den Red Devils geht es bei dieser Partie nach einer verkorksten Premier-League-Saison um alles. Bei einem allfälligen Europa-League-Sieg könnte sich der 13. der englischen Liga doch noch für die Königsklasse qualifizieren.

«Wir sind besser als sie»

Doch United-Torwart Andre Onana (29) zeigte sich nach dem Manchester-Derby am letzten Sonntag dennoch unbesorgt: «Natürlich wird es nicht einfach, aber ich denke, wir sind viel besser als sie.» Dabei ist Gegner Lyon nicht zu unterschätzen, in der französischen Liga stehen sie auf Platz fünf mit nur vier Punkten Rückstand auf den Zweiten.

Lyon-Mittelfeldspieler Nemanja Matic (36), der selbst fünf Jahre lang für den englischen Giganten auflief, schoss an einer Pressekonferenz zurück: «Wenn man statistisch gesehen einer der schlechtesten Torhüter in der modernen Geschichte von Manchester United ist, dann muss er erst etwas beweisen, bevor man sowas sagt.»

Onana mit schwachen Werten

Harte Worte – doch ganz falsch sind sie nicht. Statistisch gesehen macht der 29-jährige Kameruner im Vergleich mit den Stammtorhütern der letzten 20 Jahre tatsächlich keine gute Figur. Während David de Gea (34) im Schnitt rund 1,1 Gegentore pro Spiel kassierte, Torwart-Legende Edwin van der Sar (54) gar nur deren 0,75, muss Onana durchschnittlich etwa 1,5 Mal pro Spiel hinter sich greifen.

Auch in Sachen «Spiele zu Null» hinkt Onana hinterher. Seit seinem Wechsel zu Manchester United im Sommer 2023 bleibt der Torwart in rund einem Viertel seiner Spiele ohne Gegentor. Im Vergleich: Van der Sar hielt in der Hälfte seiner Spiele die Null, de Gea in über einem Drittel.

Wenig später ruderte Onana zwar zurück – einen kleinen Seitenhieb konnte er sich aber nicht verkneifen: «Immerhin habe ich mit dem grössten Verein der Welt Trophäen geholt. Das können nicht alle von sich behaupten.» Damit wird wohl Matic gemeint sein, denn dieser blieb in seiner Zeit bei United ohne Titel.