Der Europa-League-Abend verläuft für die Schweizer Nati-Spieler unterschiedlich. Luca Jaquez verliert mit Stuttgart, Remo Freuler und Johan Manzambi fahren dagegen Siege ein.

Darum gehts Stuttgart verliert in der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul

VfB hat in drei Europa-League-Spielen nur einmal punkten können

Remo Freuler und Johan Manzambi feiern Siege mit ihren Teams

Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Basel Anfang Oktober verliert der VfB Stuttgart in der Europa League erneut. Ausschlaggebend für den Triumph von Fenerbahce ist ein Penalty, der den Gastgebern aus Istanbul in der 34. Minute zugesprochen und von Kerem Aktürkoglu (27) souverän verwertet wird. Es bleibt das einzige Goal der Partie.

Damit hat Stuttgart in den bisherigen drei Spielen der Europa League nur einmal punkten können, im Auftaktspiel gegen Celta. Im Januar wird Stuttgart dann am letzten Spieltag der Ligaphase zu Hause auf die Young Boys treffen.

Freuler siegt – Manzambi mit Lattenschuss

Erfolgreicher als Jaquez ist der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler (33). Mit Bologna sichert er sich auswärts gegen Bukarest einen 2:1-Sieg. Freuler steht während 90. Minuten auf dem Platz.

Auch der SC Freiburg feiert am 3. Spieltag der Europa League einen Sieg. Mit dem Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi (20) in der Startaufstellung gewinnt die Mannschaft zu Hause mit 2:0 gegen Utrecht. Manzambi, der für die Schweiz im WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden das 2:0 erzielte, steht während 66. Minuten auf dem Platz, nach rund 30. Minuten trifft er die Latte.