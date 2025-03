Mannschaft gibt Rückendeckung Italo-Medien zerpflücken Weltmeister wegen «Dummheit»

Mats Hummels erlebte in Bilbao einen Albtraum-Abend: Ein Fehlpass, eine Notbremse, Rot nach elf Minuten – und das Aus der AS Rom in der Europa League. «Es tut mir leid», schrieb der Innenverteidiger reumütig. Die italienische Presse ging hart mit ihm ins Gericht.

Publiziert: 08:12 Uhr | Aktualisiert: 08:14 Uhr