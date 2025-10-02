DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
Europa League: Die Stimmen zum YB-Sieg in Bukarest
Keller über YB-Sieg
«Der gute Start hat uns aufgebaut»
YB schlägt FCSB Bukarest auswärts mit 2:0. Nach dem Spiel sprechen Giorgio Contini und Marvin Keller über die Partie.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Fussball aktuell
0:51
Sieg aberkannt
Kontroverse Entscheidung bei den BVB-Frauen
1:04
In der Serie C!
Milliardärstochter (23) wird Klub-Präsidentin
0:58
Hattrick in 26 Minuten
GC-Leihgabe schlägt in Österreich voll ein
0:54
Mit Feuerwerk und Pyros
So wild feiern PSG-Fans Dembélés Ballon d'Or-Sieg
1:46
«Schöne Erinnerung»
GC-Legende Sulser erzählt die Geschichten dieser Bilder
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen