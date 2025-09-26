DE
FR
Abonnieren

Keller nach Pleite
«Startphase verschlafen – das ist unerklärlich»

So hat sich YB den Europa-League-Auftakt nicht vorgestellt. Die Berner verlieren das Heimspiel gegen Panathinaikos mit 1:4.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Europa League
Europa League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen