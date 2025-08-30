Der FC Basel eröffnet die Ligaphase in der Europa League mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Anpfiff ist am Mittwoch, 24. September, um 21.00 Uhr.

1/5 Trainer Ludovic Magnin weiss jetzt, wann sein FC Basel, wo spielt. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Basel eröffnet die Ligaphase in der Europa League mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Anpfiff ist am Mittwoch, 24. September, um 21.00 Uhr. 24 Stunden später sind auch die Young Boys ein erstes Mal im Einsatz, daheim gegen Panathinaikos Athen.

Der am Samstag von der UEFA veröffentlichte Europacup-Spielplan beschert dem FCB eine gute Woche später mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gleich das nächste Highlight. Am 23. Oktober anlässlich des 3. Spieltags geht es dann für das Team von Ludovic Magnin nach Lyon. In der 6. Runde vom 11. Dezember gastiert Aston Villa in Basel.

Für YB haben es die letzten vier Spieltage in sich. Am 27. November geht es nach Birmingham zu Aston Villa, am 11. Dezember kommt Lille mit dem französischen Rekordtorschützen Olivier Giroud in den Wankdorf, am 22. Januar ist Lilles Ligakonkurrent Lyon in Bern zu Gast und zum Abschluss der Ligaphase am 29. Januar spielt YB in Stuttgart. Basel hat in der letzten Runde ein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen.

Lausanne trifft auf Fiorentina

Lausanne-Sport hat in der Conference League sein Highlight der Ligaphase in der 6. und letzten Runde vom 18. Dezember mit dem Heimspiel gegen die Fiorentina. Auch am 1. Spieltag steht für das Team von Peter Zeidler ein Heimspiel an, gegen die Isländer von Breidablik Kopavogur.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos