Gigovic sieht früh die Rote
«Er sollte wissen, wie man in einen Zweikampf geht»

YB-Captain Christian Fassnacht und Trainer Gerardo Seoane sprechen über das harte Foul von Armin Gigovic gegen PAOK in der Europa League.
Publiziert: vor 7 Minuten
