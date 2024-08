34 Elfmeter hat es gebraucht, bis feststand, ob Ajax Amsterdam oder Panathinaikos Athen in die Playoffs der Europa League einzieht. Der glückliche Sieger ist am Ende der holländische Rekordmeister.

Einzug in Europa-League-Playoffs

1/4 Nach 34 Penaltys (!) ist Schluss: Ajax steht nach einem Elfmeterkrimi in den Playoffs der Europa League.

34 Strafstösse, 25 Minuten Nervenkrimi – und das bessere Ende für Ajax Amsterdam: Der holländische Fussball-Rekordmeister hat sich in einem historischen Elfmeterschiessen in die Playoffs der Europa League gekämpft. Die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli setzt sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Panathinaikos Athen mit 13:12 vom Elfmeterpunkt durch, die Gesamtzahl von 34 Versuchen ist ein Rekord für einen Uefa-Wettbewerb.

Zum Held des Abends avanciert Ajax-Keeper Remko Pasveer, der fünf Elfmeter hält und einen selbst verwandelt. «Es war unglaublich», sagt Farioli: «Der Geist und das Engagement der Mannschaft waren grossartig. Wir sind nicht perfekt, aber wir können nicht sagen, dass die Spieler nicht alles gegeben hätten.»

Es sei schwierig, «nach so einem Spiel ins Elfmeterschiessen zu gehen», sagt der Italiener: «Es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber wir haben wieder einen wichtigen Schritt gemacht.»

Nach 90 Minuten stand es 1:0 für die griechischen Gäste, das Hinspiel vor einer Woche hatte Amsterdam mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden. In der nächsten Runde trifft Ajax nun auf den polnischen Vertreter Jagiellonia Bialystok.