Sport
Fussball
Europa League
Fussball: Gigovic schiesst YB nach Europa
Doppelpack gegen Slovan
Gigovic schiesst YB nach Europa
Grosser Auftritt von Armin Gigovic im Playoff-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation: Mit einem Doppelpack sichert der 23-Jährige YB gegen Slovan Bratislava das Weiterkommen.
Publiziert: 22:07 Uhr
