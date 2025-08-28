Doppelpack gegen Slovan Gigovic schiesst YB nach Europa

Grosser Auftritt von Armin Gigovic im Playoff-Rückspiel der Europa-League-Qualifikation: Mit einem Doppelpack sichert der 23-Jährige YB gegen Slovan Bratislava das Weiterkommen.

Publiziert: 22:07 Uhr