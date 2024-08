1/5 Servettes Europatraum steht auf der Kippe.

Tim Guillemin Redaktor Sport

Jérémy Frick – 4

Bei den beiden Toren der Portugiesen trifft ihn keine Schuld. Er erledigt seine Arbeit, Wunder gelingen ihm aber keine.

Keigo Tsunemoto – 3

Hat nur wenig Offensivdrang und muss gleichzeitig gegen die flinken portugiesischen Flügelspieler leiden.

Steve Rouiller – 4

Ein seriöser Auftritt, mit der üblichen Autorität. Aber: Die beiden Mittelstürmer kamen zu Chancen und Toren. Zudem hätte er das 0:1 besser verteidigen können.

Yoan Séverin – 4

Nicht viel zu kritisieren, eine solide Partie des französischen Innenverteidigers.

Bradley Mazikou – 3

Das einzige Mal, dass er gefährlich ist, ist kurz vor der Pause. Genau dann kassierte Servette auch durch einen Konter das 0:1.

Théo Magnin – 3

Wie immer mit viel Energie, am Schluss fehlt es aber an der nötigen Durchschlagskraft. Wird in der 63. Minute durch Kutesa ersetzt.

David Douline – 4

Ein solides Spiel. Bleibt ohne grosse Geniestreiche, aber geordnet und mit viel Disziplin.

Gaël Ondoua – 4

Arbeitet viel im Mittelfeld und setzt seinen Körper gut ein. Unermüdlicher Einsatz.

Timothé Cognat – 5

Erst im linken und später im rechten Mittelfeld versucht er, das Genfer Spiel durch sein gutes Passspiel zu beleben. Ein solides Spiel. Der beste Genfer.

Alexis Antunes – 3

Guter Beginn, danach nicht mehr zu sehen. Technisch sehr sauber, aber letztlich ohne Wirkung.

Enzo Crivelli – 4

Kämpft viel, geht in die Zweikämpfe. Klaut Théo Magnin in der 52. den Ball, als dieser eigentlich nur noch einzuschieben braucht.

Dereck Kutesa – 4

Ein sehr guter Auftritt des Flügelspielers, der im Vorfeld des Spiels für Wirbel gesorgt hatte – oder besser gesagt sein Berater. Trifft in der Nachspielzeit als einziger Genfer.

Malik Sawadogo – keine Note

Kommt in der 73. Minute für Antunes. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Julian von Moos– keine Note

Kommt in der 85. Minute für Crivelli. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Jérémy Guillemenot – keine Note

Kommt in der 85. Minute für Ondua. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.