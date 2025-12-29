Spanischen Medien zufolge soll Marc-André ter Stegen kurz vor einer Leihe zu Girona. Der bei Barcelona degradierte Goalie könnte so seine WM-Chancen aufrechterhalten.

Darum gehts Marc-André ter Stegen könnte bis Saisonende zum FC Girona wechseln

Girona hat 33 Gegentore nach 17 Spielen, schlechteste Abwehr der Liga

Barcelona-Vertrag läuft noch bis 2028, aber kaum Zukunft beim Klub Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (33) steht offenbar vor einem Wechsel zum abstiegsbedrohten spanischen Erstligisten FC Girona. Nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien verhandelt der FC Barcelona derzeit intensiv mit dem Tabellen-Drittletzten über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende.

Der 33-jährige hat beim spanischen Meister keine Zukunft mehr. Trainer Hansi Flick (60) setzt auf Schlussmann Joan García. Damit sich ter Stegens Traum, als Nummer eins im DFB-Tor zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) deutlich gemacht.

«Es ist wichtig, dass er spielt», sagte Nagelsmann, «ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende.» Aber: «Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermassen gut spielt.»

Wenig Distanz zu seinen Söhnen

In Girona könnte ter Stegen sich auszeichnen. Die Abwehr ist mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schlechteste der Liga. Zudem liegt Girona nur rund 100 km nördlich von Barcelona. Der in Trennung lebende ter Stegen wäre also nicht weit von seinen beiden Söhnen entfernt.

In Barcelona steht der langjährige Captain noch bis 2028 unter Vertrag. Im Dezember kam er nach seiner Rücken-OP im Pokalspiel beim Drittligisten CD Guadalajara (2:0) mal wieder zum Einsatz. «Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel», hatte Flick danach erklärt.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen