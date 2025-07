Antonio Dos Santos (im Bild rechts) lässt sich von Marc Schneider feiern. Aber Torschütze ist ein Gegner – der Aarauer Marco Walker. Er hatte in der 5. Minute völlig unbedrängt eine Flanke des Thuners ins eigene Tor abgelenkt. Es war am 16. Juli 2003 das allererste Tor in der 1. Runde der Super League, die zuvor 59 Jahre Nationalliga A hiess. Das Eigentor liess der Aarau-Verteidiger dann aber nicht auf sich sitzen, per Kopf glich Walker in der 40. Minute zum Endresultat von 1:1 aus.

Foto: KEY

Ivan Knez

Der Verteidiger mit Schweizer und argentinischem Pass spielte in der höchsten Schweizer Liga für Luzern, Basel und YB (total 220 Spiele). In der allerersten Runde der Super League im Juli 2003 feierte Knez mit den Bernern einen 4:1-Sieg in St. Gallen. Morgen darf er seinen 51. Geburtstag feiern.

Foto: TOTO MARTI

Premieren in der allerersten Runde der Super League 2003

1 Das erste Foul: Patrick Winkler (52) – nach 10 Sekunden

Die Super League startet am Freitag in die neue Saison. Den Namen hat sie seit 2003/04, sie hiess zuvor Nationalliga A. Das allererste Foul in der 1. Runde der Super League beging vor 22 Jahren nach 10 Sekunden Patrick Widmer (Wil) an Servettes Alexandre Comisetti!

2 Die erste Gelbe Karte: Cheikh Daffe (47) – nach 13 Minuten

Markus Nobs war in der neuen Super League am 16. Juli 2003 der erste Schiedsrichter, der die Gelbe Karte zücken musste. Gespielt waren bei GC – Xamax (0:1) knapp 13 Minuten, als Xamax-Senegalese Daffe ein grobes Foul beging.

3 Der erste Doppelpack: Stéphane Chapuisat (47) – Tore in 8. und 15. Minute

Chappi war 2003/04 mit YB auf seiner Abschiedstournee. Der 103-fache Natispieler brauchte gegen St. Gallen (4:1) gerade mal 7 Minuten für die 2 Tore. Schon in der 35. Min. war für ihn dann aber Feierabend – er hatte Probleme mit den Adduktoren.

4 Der erste Pfostenschuss: Carlos Dos Santos (46) – 17. Minute

Schon am ersten Tor der Super League war Dos Santos beteiligt (siehe links). Auch der erste Pfostenschuss geht auf sein Konto. Es war in der 17. Minute eine Flanke des Thun-Brasilianers auf das Tor, das Aarau-Goalie Colombo hütete.

5 Der erste Goalie-Flop: Davide Taini (48) – 33. Minute

Ausgerechnet gegen Erzrivale Basel leistete sich Davide Taini einen bösen Fehler. Der FCZ-Goalie liess in der 33. Minute einen harmlosen Schuss von Hakan Yakin aus 16 Meter passieren. Danach zeigte er gute Reflexe – der FCZ verlor trotzdem auswärts 1:2.

56'827 Zuschauer

schauten sich 2003 die erste Runde der Super League live im Stadion an. Das entspricht einem Schnitt von 11'365 Fans pro Spiel (Bild Basel – Zürich 2:1). Zum Vergleich: Die vergangene Saison 2024/2025 mit zwölf Mannschaften weist einen Schnitt von 12'314 Zuschauer pro Spiel aus.

Foto: THO