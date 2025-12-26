Ägypten steht dank Salah im Afrika-Cup-Achtelfinal

Ägyptens Fussballer erreichen vorzeitig den Achtelfinal beim Afrika Cup in Marokko. Das Team von Superstar Mohamed Salah schlägt auch Südafrika.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Angeführt von Mohamed Salah hat Ägypten sein erstes Zwischenziel erreicht. Der 33-Jährige vom FC Liverpool erzielte beim 1:0 gegen Südafrika mit einem Foulpenalty in der 45. Minute das entscheidende Tor für die Nordafrikaner. Mit sechs Punkten nach zwei Partien steht Ägypten in der Gruppe B sogar bereits als Gruppensieger fest.

In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder kurz vor der Pause auf Penalty für Ägypten. Lyle Foster hatte Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Der Stürmer liess sich die Chance vom Punkt nicht entgehen.

Kurz darauf sah der ägyptische Verteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl brachten die Ägypter den knappen Vorsprung auch mit etwas Glück über die Zeit.

Im ersten Spiel des Tages hatten sich Angola und Simbabwe 1:1 getrennt. Die beiden Gruppenkonkurrenten von Ägypten und Südafrika, das im ersten Spiel gegen Angola gewann, haben nach zwei Partien jeweils einen Punkt.