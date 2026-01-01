Julian Sigrist Redaktor Sport

Der erste Winterabgang von Borussia Mönchengladbach ist so gut wie fix. Wie die «Bild» und das dänische Sportmagazin «Tipsbladet» übereinstimmend berichten, wechselt Mittelfeldspieler Oscar Fraulo (22) in die zweite englische Liga zu Derby County, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschreiben soll – den Medizincheck hat er demnach schon bestanden. Als Ablöse sollen rund 400'000 Euro nach Mönchengladbach fliessen.

Fraulo wechselte 2022 von Midtjylland zu den Fohlen, kam dort aber nie über die Rolle des Reservisten hinaus. So wurde er von Sommer 2023 für zwei Jahre zu Utrecht ausgeliehen, wo er sich zum Stammspieler entwickelte und über 60 Partien absolvierte. Bei der Borussia hingegen ist seine Zeit nach lediglich sieben Profieinsätzen und einem Tor (beim 4:0 gegen St. Pauli) wieder vorbei.

