DE
FR
Abonnieren

Erster Winterabgang
Mittelfeldspieler verlässt Gladbach in Richtung England

Mittelfeldspieler Oscar Fraulo verlässt Borussia Mönchengladbach nach dreieinhalb Jahren. Den Dänen zieht es auf die Insel.
Publiziert: 17:40 Uhr
Kommentieren
Oscar Fraulo wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Derby County.
Foto: IMAGO/Kirchner-Media
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Der erste Winterabgang von Borussia Mönchengladbach ist so gut wie fix. Wie die «Bild» und das dänische Sportmagazin «Tipsbladet» übereinstimmend berichten, wechselt Mittelfeldspieler Oscar Fraulo (22) in die zweite englische Liga zu Derby County, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschreiben soll – den Medizincheck hat er demnach schon bestanden. Als Ablöse sollen rund 400'000 Euro nach Mönchengladbach fliessen.

Fraulo wechselte 2022 von Midtjylland zu den Fohlen, kam dort aber nie über die Rolle des Reservisten hinaus. So wurde er von Sommer 2023 für zwei Jahre zu Utrecht ausgeliehen, wo er sich zum Stammspieler entwickelte und über 60 Partien absolvierte. Bei der Borussia hingegen ist seine Zeit nach lediglich sieben Profieinsätzen und einem Tor (beim 4:0 gegen St. Pauli) wieder vorbei.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
Bundesliga
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        Bundesliga
        Bundesliga
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers