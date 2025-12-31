Deutscher Zweitligist ist heiss auf Dortmund-Talent

Cole Campbell ist nicht mehr zufrieden in Dortmund. Und dürfte den Klub im Winter auf Leihbasis verlassen. Interessenten gibt es schon mehrere – unter anderem auch ein Zweitligist.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Borussia Dortmund hat einige Talente in seinen Reihen. Eines davon heisst Cole Campbell und ist 19 Jahre alt. Gemäss «Bild» könnte der Flügelspieler nun zum ersten BVB-Transfer des Winters werden.

Wie die deutsche Zeitung berichtet, bekundet Elversberg Interesse an Campbell. Und das nicht zum ersten Mal. Offenbar wollte der Zweitligist den Amerikaner schon mehrfach zu sich locken. Bisher ohne Erfolg. Doch nun soll Campbell seine Meinung geändert haben und nur noch vom BVB wegwollen.

Der Grund: Im Sommer 2024 verlängerte Campbell seinen Vertrag bis 2028. Und bekam von Klub-Seite das Versprechen, dass künftig auf ihn gebaut wird. Er sollte etwa bei der Klub-WM eine entscheidende Rolle spielen. Doch zum Einsatz kam er an dem Turnier keine Minute.

Auch in der Liga setzt man bei Dortmund kaum auf Campbell. In dieser Saison kommt er bisher auf einen 16-minütigen Kurzeinsatz. Zu wenig für ihn, er ist damit nicht zufrieden. Ein Wechsel zu Elversberg würde ihm wohl mehr Spielzeit verschaffen. Das wäre auch im Sinne des BVB.

Die Leihgebühr dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Ob Campbell tatsächlich in die zweite Bundesliga wechselt, wird sich zeigen. Denn gemäss «Ruhr Nachrichten» ist Elversberg nicht der einzige Klub, der Interesse am Amerikaner hat. Auch der FC Midtjylland, der FC Brügge und RSC Anderlecht sollen ihn im Visier haben.

