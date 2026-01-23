DE
Erste Station in Top-5-Liga
Marseille verstärkt sich mit holländischem Nationalspieler

Olympique Marseille hat einen neuen Mittelfeldspieler: Von Feyenoord Rotterdam stösst Quentin Timber an die Mittelmeerküste.
Publiziert: 14:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Quinten Timber verlässt Feyenoord und heuert bei Olympique Marseille an.
Foto: keystone-sda.ch
Gian-Andri Baumgartner

Quinten Timber läuft neu in der Ligue 1 auf: Olympique Marseille sichert sich die Dienste des holländischen Mittelfeldspielers, wie der Dritte der französischen Liga in einer Mitteilung schreibt. Über die Vertragsdauer und Ablösesumme macht OM keine Angaben – gemäss dem Portal «Transfermarkt» beläuft sich diese aber auf rund vier Millionen Franken. Zudem soll Timbers Arbeitspapier bis im Sommer 2030 laufen.

Für Timber ist es die erste Station ausserhalb seines Heimatlandes. Für den FC Utrecht und Feyenoord Rotterdam kam er zu insgesamt 121 Einsätzen in der holländischen Top-Liga und schoss dabei 19 Tore. In Rotterdam feierte er je einen Meistertitel und einen Cupsieg. Seit seinem Debüt im März 2024 lief der Zwillingsbruder von Arsenal-Profi Jurriën Timber zudem achtmal für die holländische Nationalmannschaft auf, zuletzt im November in der WM-Quali gegen Litauen (4:0).

