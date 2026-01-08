Im Sommer ist Mario Balotellis Vertrag bei Genua nicht verlängert worden. Nun scheint klar, wo der Italiener seine Karriere fortsetzt: Balotelli soll nach Dubai wechseln.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Al-Ittifaq heisst der neue Verein von Mario Balotelli (35): Der ehemalige italienische Nationalspieler soll beim Klub aus Dubai einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben, wie Transferjournalist Gianluca Di Marzio meldet. Die offizielle Unterzeichnung des Arbeitspapiers sei aber erst ab der Öffnung des Transferfensters in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 12. Januar möglich.

Der seit November von Balotellis Landsmann Pietro Laterza präsidierte Verein ist derzeit Tabellenletzter in der First Division League, der zweiten Liga in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ob Balotelli der schlechtesten Offensive der Liga neuen Schwung verleihen kann, wird sich zeigen.

Sicher ist: Für Balotelli ist es bereits die zwölfte Profi-Station seiner Karriere. Neben Top-Klubs wie Manchester City, Inter Mailand, AC Milan und Liverpool gehört mit dem FC Sion auch ein Schweizer Verein dazu. Zuletzt spielte er ein knappes Jahr bei Genua in der Serie A, wo sein Vertrag im Sommer auch wegen eines Handbruchs aber nicht mehr verlängert wurde. Seither ist Balotelli vereinslos.

