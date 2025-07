Foto: IMAGO/Sven Simon

Heute Sonntag feiert das Jahrhundert-Fussballtalent Lamine Yamal seinen

18. Geburtstag und wird damit endlich volljährig. Übrigens: Yamal ist nicht sein Nachname, sondern sein zweiter Vorname. Der vollständige Name des spanischen Wunderkickers? Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Feliz cumpleanos!

Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Hättest du ihn erkannt? Dieses Foto entstand im Februar 2017. In der Bildmitte der neunjährige Lamine Yamal. Damals nahm er mit seinem Klub, dem FC Barcelona, im deutschen Weil am Rhein an einem U10-Hallenturnier teil und siegte standesgemäss. Schon in jenen jungen Jahren sei sein Talent gleich auf den ersten Blick sichtbar gewesen, schwärmen damalige Augenzeugen noch heute.

So gut waren andere Kicker mit 18 Jahren

1. Pelé (1940–2022)

Der Brasilianer stellte schon als 17-Jähriger an der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden unzählige Rekorde auf. So wurde er zum Beispiel jüngster WM-Torschütze und jüngster Weltmeister der Geschichte.

2. Lionel Messi (38)

Seinen ersten grossen Titel feierte der Argentinier mit 17, als er mit Barcelona erstmals Meister wurde und dabei zu sieben Kurzeinsätzen kam. Wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag wurde er U20-Weltmeister.

3. Diego Maradona (1960–2020)

Dass aus dem Argentinier mal ein ganz Grosser werden würde, war schon früh klar. Bereits als 17-Jähriger schoss er sich in seiner Heimat ein erstes Mal zum Torschützenkönig. Als er U20-Weltmeister wurde, war er auch erst 18 Jahre alt.

4. Cristiano Ronaldo (40)

Ronaldo kam mit 17 schon in der Champions-League-Quali, im Uefa-Cup und in der portugiesischen Meisterschaft zum Einsatz, seinen ersten Titelgewinn (Supercup) gewann er aber «erst» mit 18 Jahren.

5. Johan Cruyff (1947–2016)

Der Holländer war 17, als er in der Eredivisie erstmals für Ajax Amsterdam auflief. Dabei traf er gleich zum ersten Mal in seiner Karriere. Bei seinem ersten Meistertitel war er dann bereits 19 Jahre alt.

So alt war Lamine Yamal, als er am 29. April 2023 für den FC Barcelona sein Debüt in La Liga gab. Übrigens: Als er das erste Mal für Spaniens Nationalmannschaft auflief (am 8. September 2023), war er auch erst gut 16 Jahre alt.