Was für eine Kiste Shaqiri trifft gegen die Schotten mit einem Traumschlenzer

Die Schweizer setzen die Schotten in deren Hälfte unter Druck, was ein Fehler von Ralston provoziert. Xherdan Shaqiri schaltet am schnellsten, zieht direkt ab und trifft per Traumschlenzer zum 1:1-Ausgleich.