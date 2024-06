«Granit sagte mir: ‹Ruben, mach einfach ein Tor!›»

Nati-Gala in Berlin: Die Schweiz wirft Titelverteidiger Italien aus der EM. Das sagen die Direktbeteiligten nach dem Sieg gegenüber SRF.

1/35 Wow! Die Nati steht im EM-Viertelfinal.

Murat Yakin

Zur Stimmung im Stadion: «Unglaublich, was hier abgeht. Wir geniessen es in jedem Stadion. Grosses Kompliment an die Fans.»

Zum Spiel: «Ich wusste, wenn die Italiener mit einer Viererkette kommen, machen wir sie kaputt. Dann lassen wir sie laufen.»

Zur Startelf: «Es muss nicht unbedingt ein gelernter Aussenverteidiger diese Position einnehmen, sodern einfach ein Spieler, der in Form ist. Dan (Ndoye) hat das Mittelfeld zugemacht. Sein Gegenspieler El Shaarawy hat kaum einen Ball gesehen. Aber wir haben verschieden Spielertypen, die die Position hinten rechts besetzen können.»

Zu Assistenztrainer Contini: «Wir verstehen uns blind. Das macht unseren Job einfach und lässt uns schnell Entscheidungen treffen.»

Zum möglichen Gegner im Viertelfinal: «Da müsst ihr die Fans fragen, ob sie lieber England oder die Slowakei wollen.»

Fabian Rieder

Zu seinen Emotionen: «Mir fehlen etwas die Worte. Es war eine unglaubliche Leistung des Teams. Wir haben gut harmoniert und gezeigt, was für eine gute Stimmung im Team herrscht. Wir waren super auf den Gegner eingestimmt. Wir wollen aber nicht zu sehr in Euphorie verfallen. Sondern weiter hart arbeiten.»

Zu seiner Leistung: «Ich bin seit Wochen gut drauf, eigentlich auch bei Rennes. Aber ich möchte nicht zu sehr auf mich eingehen. Es zählt nur die Mannschaft. Wir versuchen, das jetzt zu geniessen und den Moment festzuhalten.»

Manuel Akanji

Zur Stimmung unter den Fans: «Es ist unglaublich. An der letzten EM war es vielleicht noch extremer. Wir spüren die Fans auf dem Platz und versuchen, etwas zurückzugeben. Jetzt sind wir verdient weiter.»

Zum Spiel: «Es ist normal, dass die Italiener nach dem 2:0 mehr Ballbesitz haben. Aber wir haben – abgesehen vom einigen Missverständnissen – kaum etwas zugelassen und super verteidigt, die Flanken gut geklärt und dann sauber gekontert.»

Zur Schweizer Coolness: «Das beginnt schon im Training, dass wir Selbstvertrauen holen. Granit und ich leben das etwas vor. Das gibt für jeden im Team Selbstvertrauen.»

Ruben Vargas

Zum Sieg gegen den Titelverteidiger: «Ich will einfach dem Vater im Himmel Jesus Christus Danke sagen. Es ist unglaublich.»

Zu seinem Tor: «Granit sagte mir: ‹Ruben, mach einfach ein Tor.› Dann höre ich ihn sagen, ich soll schiessen. Und dann geht alles ganz schnell.»

Remo Freuler

Zu seinem 1:0: «Die Annahme könnte etwas besser sein. Aber ich kann ihn schön volley nehmen. Wir wussten, dass wir den Ball laufen lassen müssen. Wir konnten unser Spiel gut aufziehen. Zum Glück haben wir vor der Pause getroffen.»

Zur Energie im Team: «Die Mannschaft harmoniert sehr gut. Das sieht man gut, wenn wir treffen und die ganze Bank jubelt.»