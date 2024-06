Schär im Glück Hier rettet der Pfosten für den geschlagenen Sommer

Schrecksekunde für die Nati! Fagioli flankt aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo Schär völlig frei steht, und eigentlich durchlassen könnte, den Ball aber doch noch in Richtung Tor köpfelt. Der Ball ist gefühlt eine Ewigkeit in der Luft und knallt an den Pfosten.