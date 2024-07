Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Spanien bleibt weiter der grosse Favorit auf den EM-Titel.

Lucas Werder Reporter Fussball

1 Spanien (–, im Vergleich zum letzten Ranking)

Fünf Spiele, fünf Siege. Kein anderes im Turnier verbliebene Team kommt auf mehr als drei Vollerfolge (ohne Penaltyschiessen). Doch nicht nur in dieser Statistik führen die Spanier. Auch elf Treffer, 102 Schüsse und 230 eroberte Bälle sind Bestwerte. Gegen Deutschland ist die Furia Roja aber zum ersten Mal an dieser EM richtig gefordert. Und benötigt am Ende auch ein wenig Schiedsrichter-Glück, um den 2:1-Sieg nach Verlängerung einzufahren. Trotzdem bleibt Spanien der Top-Favorit auf den EM-Titel.

2 Holland (+2)

Klar, mit Rumänien und der Türkei sind die Niederlande bislang den grossen Brocken aus dem Weg gegangen. Gleichzeitig ist die Oranje das einzige Team, dass seine beiden K.-o.-Spiele nach 90 Minuten für sich entschieden hat. Und mit Cody Gakpo stellt die Mannschaft von Coach Ronald Koeman den heissesten Anwärter auf den EM-Torschützenkönig. Im Viertelfinal fehlten dem Stürmer nur Zentimeter zu seinem vierten Turniertreffer. Holt der Liverpool-Star das Verpasste ausgerechnet im Halbfinal gegen England nach?

3 Frankreich (-1)

Defensiv die beste Mannschaft des gesamten Turniers. Les Bleus haben ihr einziges Gegentor in fünf Spielen durch einen Penalty kassiert. Das grosse Problem der Franzosen liegt in der Offensive. Selbst hat das Deschamps-Team auch erst dreimal getroffen – durch einen Penalty und zwei Eigentore. Zu den französischen Ladehemmungen trägt auch Superstar Kylian Mbappé bei, der sich mit seiner Maske weiter nicht wirklich wohlzufühlen scheint. Nach dem Dusel-Sieg gegen Portugal (5:3 n.P.) wartet im Halbfinal Turnierfavorit Spanien.

4 England (+1)

Die Three Lions klettern im Ranking nur einen Platz nach oben, weil sich Gastgeber Deutschland aus dem Titelrennen verabschiedet hat. Wie schon gegen die Slowakei auch im Viertelfinal gegen die Schweiz mit ganz viel Glück. Das 1:0 zum EM-Start gegen Serbien bleibt auch nach fünf Spielen der einzige Sieg nach 90 Minuten. Ein Titelkandidat sind die Engländer in dieser Form definitiv nicht.