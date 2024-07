Per Kopf ins deutsche Herz Merino trifft für Spanien in der 119. Minute

Pures Drama im EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland. Nachdem Florian Wirtz in der 89. Minute Deutschland in die Verlängerung schiesst, köpfelt Mikel Merino die Spanier kurz vor dem Penaltyschiessen in den Halbfinal.