Oranje-Partie schon vor Anpfiff 80'000 Holländer erobern Dortmund

Die niederländischen Fans sorgen schon viele Stunden vor Anpfiff für Party-Stimmung in Dortmund. Friedliche Atmosphäre herrscht, auch mit den englischen Fans wird gefeiert. Heute Abend stellt sich heraus, wer am Sonntag in Berlin für gute Stimmung sorgen wird.