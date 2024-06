1960 dauerte die Fussball-EM 5 Tage

51 Spiele werden an dieser EM in Deutschland ausgetragen, bis der Sieger bekannt ist. Das war bei der ersten EM noch ein wenig anders: Da gab es an der Endrunde gerade mal 4 Spiele!

Im ersten EM-Turnier vom 6. bis 10. Juli 1960 in Frankreich waren nur vier Teams dabei: Jugoslawien, Frankreich, Tschechoslowakei und die Sowjetunion. 17 Länder hatten in der Qualifikation nach alter Europacup-Formel von 1958 bis 1960 mitgespielt. Nach den zwei Halbfinals wollten den Final in Paris im Stadion nur 19 966 Zuschauer sehen. Die Russen besiegten Jugoslawien 2:1 in der Verlängerung. Es blieb der einzige Titel der Sbornaja.

Patrick Kluivert

An Europameisterschaften erinnert sich Patrick Kluivert mit gemischten Gefühlen. 2000 war er zwar Torschützenkönig, schied aber im Halbfinal gegen Italien aus. Im Spiel hatte er einen Elfmeter verschossen. Im Penalty-Krimi dann aber als einziger Holländer getroffen! Morgen feiert er seinen 48. Geburtstag.

Die Marathon-Läufer in der Gruppenphase an der EM 2024

1 Ylber Ramadani (28), Albanien: 37,51 Kilometer

Der Marathonman nach der EM-Gruppenphase heisst Ramadani. Gut 37 km hat der Mittelfeldspieler von Lecce in den drei EM-Spielen zurückgelegt. Das ist ziemlich genau die Distanz (Luftlinie) von Zürich nach Schaffhausen!

2 Nicolò Barella (27), Italien: 37,03 Kilometer

«Ich bin bei allem, was ich tue, sehr, sehr hartnäckig», sagt der Inter-Regisseur. Offensichtlich auch beim Rennen. Doch in der Gruppenphase hat ihm das nicht viel gebracht. Er war nur Mittelmass, konnte keine Impulse setzen.

3 Tomas Soucek (29), Tschechien: 37,01 Kilometer

er ist nicht der Schnellste und technisch auch nicht brillant. Aber Soucek glänzt durch seine Ausdauer. Kein Wunder überliess Trainer Ivan Hasek dem Mittelfeld-Motor von West Ham die Captain-Binde.

4 Kristjan Asllani (22), Albanien: 36,15 Kilometer

Der Mittelfeld-Läufer ist der zweite Spieler in diesen Top 5 aus Albaniens Nati, wo er bereits zur Stammelf gehört. Asllani ist erst 22 Jahre alt, wechselte 2022 von Empoli zu Yann Sommers Meisterklub Inter Mailand.

5 Andras Schäfer (25), Ungarn: 36,15 Kilometer

Vier von fünf Spieler dieser Top 5 sind bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch Schäfer, der seit 2022 die Farben von Union Berlin trägt. Übrigens: Als bester Läufer unserer Nati liegt Granit Xhaka mit 35,13 km auf Rang 8.

1 Fussballer

schaffte es als Spieler und Trainer, den EM-Titel zu gewinnen. Berti Vogts 1972 als Spieler (ohne eine Einsatzminute) und 1996 als Trainer der Deutschen. Zwei aktuelle EM-Trainer sind als Spieler schon Europa-meister: Didier Deschamps (Frankreich, 2000) und Ronald Koeman (Holland, 1988).