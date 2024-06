Was macht eigentlich Mario Balotelli? Offenbar weilt der ehemalige Top-Stürmer in den Ferien. Und diese geniesst er. Oder?

1/5 Mittlerweile kickt Mario Balotelli bei Adana Demirspor in der Türkei.

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Provozieren? Das kann Mario Balotelli auch mit 33 Jahren noch. Der ehemalige Top-Stürmer publiziert am Samstag auf Instagram ein Video von seinen zwei legendären Toren gegen Deutschland an der EM 2012 – just wenige Minuten, nachdem seine Italiener im diesjährigen EM-Achtelfinal in Berlin gegen die Schweiz untergegangen sind. Ist es eine Speerspitze gegen Italo-Coach Luciano Spalletti (65)? Balotelli hat schon mehrmals angedeutet, dass er sich noch immer als Nati-Kandidaten sieht.

Wie auch immer. Die Italiener sind raus. Und Balotelli? Ein paar Stunden nach seinem Post geht ein Video des 33-Jährigen viral. Darauf ist Balotelli zu sehen, wie er durch die Strassen von Lignano Pineta (Udine) torkelt. Offenbar weilt der Kicker, der bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag ist, in den Ferien. Und diese scheint er zu geniessen. Oder hat er sich den italienischen EM-Frust weggetrunken? Es bleibt wohl sein Geheimnis.