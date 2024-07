«Schon möglich, dass die Engländer umstellen»

Am Tag vor dem EM-Viertelfinal gegen England stehen Nati-Trainer Murat Yakin und Verteidiger Fabian Schär an einer Pressekonferenz Red und Antwort.

Die gute Nachricht vorneweg: Alle Schweizer sind für den EM-Viertelfinal am Samstag gegen England fit. Auch Captain Granit Xhaka, der zuletzt leicht angeschlagen war. Ob er wieder einen taktischen Kniff im Köcher hat, will Nati-Coach Murat Yakin an der Pressekonferenz vom Freitag natürlich nicht verraten.

Newcastle-Profi Fabian Schär darf verschiedene Fragen zu den Engländern beantworten. «Ich hoffe, er bleibt in Newcastle», sagt Schär über seinen Klub-Trainer Eddie Howe, der bereits als Nachfolger von Gareth Southgate bei den Three Lions gehandelt wird. Und zur taktischen Ausrichtung des Gegners meint er: «Schon möglich, dass die Engländer in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellen. Aber wir fokussieren uns auf unsere Stärken.»