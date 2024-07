In der Nachspielzeit Hier trifft Bellingham per Fallrückzieher zum Ausgleich

Die Engländer sassen schon fast auf gepackten Koffern, bis in der 95. Minute Jude Bellingham zum Fallrückzieher ansetzt und Fussball-England in Ekstase versetzt. Der Treffer zum 1:1 rettet England in die Verlängerung.