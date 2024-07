Die EM in Deutschland war das letzte Turnier mit dem DFB-Team für Thomas Müller. Was deutsche Medien schon vergangene Woche berichteten, macht der Bayern-Star nun offiziell.

1/4 Einer der grössten deutschen Fussballer sagt Servus: Thomas Müller beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Ikone Thomas Müller beendet wie erwartet seine erfolgreiche Karriere in der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. «Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus», teilt der 34-Jährige am Montag in einer Videobotschaft mit.

Es habe im DFB-Team, so der Weltmeister von 2014 weiter, «grossartige Siege und bittere Niederlagen» gegeben: «Manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen – im Wettkampf mit den besten Spielern der Welt und an der Seite von fantastischen Mitspielern, mit denen ich viele unvergessliche Momente erlebt habe.»

WM-Titel als Höhepunkt

Der Profi des FC Bayern, der in München noch ein Jahr Vertrag hat, hatte sein Debüt im DFB-Trikot im März 2010 gegen Argentinien gegeben – jenen Gegner, der ihm auch bei seinem grössten Triumph im WM-Final 2014 (1:0 n.V.) gegenüberstand.

Vier Jahre zuvor war er bei seinem WM-Debüt Torschützenkönig geworden. Er stand 104-mal in der deutschen Startelf, bei der EM-Niederlage im Viertelfinal gegen Spanien wurde er zum 27. und letzten Mal eingewechselt.

Müller nahm an vier Weltmeisterschaften teil (19 Einsätze, zehn Tore, sechs Vorlagen) und spielte ebenso viele Europameisterschaften (17/0/2). Nur Rekordmann Lothar Matthäus (150 Einsätze) und Miroslav Klose (137) spielten häufiger für Deutschland als Müller. Zudem trafen Rekordschütze Klose (71), Gerd Müller (68), Lukas Podolski (49), Jürgen Klinsmann und Rudi Völler (beide 47) öfter für die DFB-Auswahl.