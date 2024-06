Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 DFB-Coach Julian Nagelsmann ist gut drauf, er freut sich auf die Spiele gegen Ungarn und die Schweiz.

Alain Kunz Reporter Fussball

Es geht für den Gastgeber gegen Ungarn. Schon vor drei Jahren an der EM 2021 traf man auf die Magyaren. In München, wo Leon Goretzka mit seinem 2:2 die Deutschen in den Achtelfinal rettete. Dieses Mal ist alles anders. Deutschland ist krasser Favorit nach dem eigenen 5:1 gegen Schottland und Ungarns Niederlage gegen die Schweiz.

«Die Ungarn hätten mehr verdient»

DFB-Coach Julian Nagelsmann: «Aber die Ungarn hätten nach der sehr guten zweiten Halbzeit mehr verdient, als sie bekommen haben. Sie haben es da sehr gut gespielt und viel Druck gemacht.» Also kann man auch schlussfolgern: Der Sieg der Schweiz war glücklich und nicht über alle Zweifel erhaben. Es ist anzunehmen, dass Nagelsmann dies niemals unterschreiben würde, aber es ist der zwingende Umkehrschluss seiner Aussage.

Nagelsmann schaut sich alle Spiele an

Eine Bewertung des bisherigen Turniers mag Nagelsmann nicht abgeben. «Ich habe echt andere Dinge zu tun, als jede Mannschaft im Detail zu bewerten. Ich schaue mir mögliche Gegner und unsere Gegner an, die wir in der realen Welt haben. Also Ungarn und die Schweiz.» Er habe sich schon alle Spiele angeguckt. Es habe sehr interessante, aber auch sehr langweilige Spiele gegeben. «Ich sitze aber sicher nicht vor der Leinwand und schreibe mir alles auf, was mir auffällt. Klar könnte ich mir vierzehn Spiele der Schweiz reinziehen. Doch dann wäre der Fokus auf das Wesentliche nicht ganz so da. Also ist mein Fokus nun Ungarn, dann die Schweiz. Und dann schauen wir, wer der nächste Gegner sein sollte.»

