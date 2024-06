Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Rumänien: Gruppen-1. mit 3 Punkten, 3 Tore geschossen, 2 erhalten.

Können die Slowaken und die Rumänen der Verlockung widerstehen? Ein Unentschieden im Direktduell am Mittwoch (18 Uhr) in Frankfurt und beide Nationen stehen als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Dann wäre der Ausgang des Parallelspiels zwischen der Ukraine und Belgien (in Stuttgart) nicht von Belang.

Bei einem Nichtangriffspakt kommt dem Fussball-Fan unweigerlich die WM 1982 in Spanien in den Sinn. Deutschland ging in der elften Minute gegen Österreich mit 1:0 in Führung. Ein Resultat, das beiden Mannschaften zum Weiterkommen verhalf, weswegen sich die Spieler, ohne angegriffen zu werden, am Ende gegenseitig den Ball zuschoben. Algerien guckte in die Röhre und schied aus. Die Schande von Gijón war geboren.

Zurück zur Gruppe E bei der diesjährigen EM: Alle vier Teams steigen mit je drei Punkten ins abschliessende Vorrundenspiel, die Rumänen als Gruppenerster, gefolgt von den Belgiern und den Slowaken.

Weil sie das schwächste Torverhältnis aufweisen, befinden sich die Ukrainer in der unkomfortabelsten Lage. Enden am Mittwoch beide Matches der Gruppe E mit einem Remis, würden sie auf Platz vier verbleiben und das Aus wäre somit Tatsache. Trotz dann vier Punkten.

Der EM-Modus erklärt

Die Rechnerei beginnt an der EM 2024. 24 Teams kämpfen in sechs Gruppen um 16 Plätze in den Achtelfinals. Für die Achtelfinals qualifizieren sich so neben den sechs Gruppenersten und sechs Gruppenzweiten auch die vier besten Gruppendritten. Wie gehts auf? Hier der Modus kurz erklärt.

Was geschieht bei Punktgleichheit?

Sollten zwei oder mehr Mannschaften derselben Gruppe am Schluss die gleiche Anzahl Punkte aufweisen, kommen gemäss Uefa-Reglement diese Kriterien zum Zug:

Höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften. Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften. Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften.

Bringt auch dieser Vergleich keine Entscheidung, geht es mit diesen Kriterien weiter:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Erzielte Tore in allen Gruppenspielen. Geringere Anzahl Disziplinarpunkte aus allen Gruppenspielen (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte). Position in der Schlussrangliste der Qualifikation. Falls Gastgeber Deutschland involviert ist, der keine Quali bestritten hat, kommt ein Losentscheid zum Zug.

Wer wird bester Gruppendritter?

Und wie wird ermittelt, welche vier Teams die besten Gruppendritten sind? Hier kommen diese Kriterien zum Zug:

Anzahl Punkte Tordifferenz Anzahl erzielter Tore Anzahl Siege Geringere Anzahl Disziplinarpunkte aus allen Gruppenspielen (Rote Karte = 3 Punkte, Gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei Gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte). Position in der Schlussrangliste der Qualifikation. Falls Gastgeber Deutschland in die Entscheidung involviert ist, der keine Quali bestritten hat, kommt ein Losentscheid zum Zug.

Wann kommts zum Penaltyschiessen in der Gruppenphase?

Gar nicht an dieser EM. Diesen Sonderfall hielt der Modus bereit, wenn es im letzten Gruppenspiel zu einem Duell zweier Teams mit derselben Anzahl Punkte und derselben Anzahl erzielter und erhaltener Tore gekommen wäre. Bei einem Remis hätte dann ein Elfmeterschiessen die Entscheidung bringen sollen. Doch diese Konstellation ergibt sich nicht.

