Bruder von FCZ-Star erlöst Portugal spät

Das Spiel

Über beide Ohren grinst Cristiano Ronaldo schon vor Anpfiff, voller Inbrunst singt er die Nationalhymne mit. Kurz darauf, als es in Leipzig endlich losgeht, flitzt er schon einen Moment zu früh in die gegnerische Hälfte. Dieser Mann ist – trotz seiner 39 Jahren – richtig heiss auf sein Comeback auf der ganz grossen Fussballbühne! Und für CR7 und seine Portugiesen gibts zum Auftakt einen Sieg – 2:1.

Während der Partie fordert Ronaldo, trickst, lauert – und köpfelt nach sieben Minuten ein erstes Mal am Tor vorbei. Die Portugiesen spielen ein regelrechtes Powerplay, der höchststehende Tscheche dürfte zu diesem Zeitpunkt Trainer Ivan Hasek sein. Trotz drückender Überlegenheit und 67 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang schaffen es die Portugiesen nicht, das osteuropäische Defensivbollwerk zu knacken.

Zurück zum portugiesischen Altmeister: Dieser dürfte mittlerweile eigentlich auch Miete zahlen, so oft, wie er sich an der tschechischen Strafraumgrenze aufhält. Und doch liegt der Scheinwerferkegel plötzlich auf der Gegenseite! Dort fasst sich Slavia-Prag-Mittelfeldmann ein Herz und haut den Ball aus rund 18 Metern wunderschön ins Netz.

Die Tschechen mit dem ersten Torschuss des Spiels zu drei Punkten? Nein! In der Schlussphase wehrt Goalie Stanek einen Kopfball unglücklich gegen vorne ab, dort steht das Bein von Hranac, der zum Ausgleich ins eigene Netz trifft. Die Portugiesen führen ihr Pressing weiter fort – und dürfen sich nach 87 Minuten endlich auch über ein eigenes Tor freuen. Doch der VAR macht den Portugiesen einen Strich durch die Rechnung. Grund? Abseits! Von wem? Cristiano Ronaldo.

Zwei Minuten später darf auf der iberischen Halbinsel doch noch gefeiert werden. Francisco Conceição, der Bruder von FCZ-Star Rodrigo, drückt den Ball nach einer Slapstick-Einlage von Hranac über die Linie zum Sieg.

Die Tore

62. Minute, Lukas Provod, 0:1: Die Portugiesen bringen die Kugel nicht richtig aus dem eigenen Strafraum. Coufal schickt sie daraufhin zu Provod. Dieser getraut sich was und schickt den Ball traumhaft mit links hoch in die weite Ecke.

69. Minute, Robin Hranac, 1:1: Vitinha bringt einen Ball hoch auf Mendes. Den folgenden Kopfball wehrt Goalie Stanek unglücklich gegen vorne ab. Dort steht das Schienbein von Robin Hranac, das den Ball ins eigene Tor bugsiert.

92. Minute, Francisco Conceição, 2:1: Pedro Neto dringt von der linken Aussenbahn in den Strafraum ein, legt den Ball scharf vor das Tor. Dort sieht ausgerechnet Eigentorschütze Hranac schlecht aus. Francisco Conceição steht neben ihm und schiebt den Ball unter Stanek hindurch ins Netz.

Der Beste

Francisco Conceição. Er kam, sah und traf. In der 90. Minute wird der 21-Jährige eingewechselt. Zwei Minuten später steht er parat, nutzt einen Fehler der Tschechen und schiesst Portugal mit seiner zweiten Ballberührung zum Sieg.

Der Schlechteste

Robin Hranac. Zugegeben: Bei seinem Eigentor zum 1:1 kann der Verteidiger von Viktoria Pilsen kaum etwas machen. Beim Siegtreffer der Portugiesen verteidigt er hingegen wie ein Schulbub.

Das gab zu reden

In der Schweiz dürfte sie schon legal Bier trinken: die Nationalmannschaftskarriere des portugiesischen Innenverteidigers Pepe. 16 Jahre und sieben Monate ist es her, seit der mittlerweile vereinslose Portugiese in der portugiesischen Nati debütierte. Am Dienstagabend wird Pepe zum ältesten Spieler der EM-Geschichte. Mit 41 Jahren und 113 Tagen löste er den bisherigen Rekordhalter Gabor Kiraly ab. Der ungarische Goalie war beim Turnier 2016 im Achtelfinal gegen Belgien 40 Jahre und 86 Tage alt.

So gehts weiter

Am kommenden Samstag um 18 Uhr trifft Portugal in Dortmund auf die Türkei. Drei Stunden zuvor misst sich Tschechien in Hamburg mit den Georgiern.