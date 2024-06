Die Partie ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Mit dieser Einstellung rennen die Albaner gegen Kroatien in den Schlussminuten an, und belohnen sich spät.

Albaner retten in Spektakel-Spiel wichtigen Punkt

Modric & Co. kalt geduscht

1/8 Ekstase bei den Albanern. Sie retten in der Nachspielzeit gegen Kroatien einen Punkt.

Matteo Bonomo Redaktor Blick Sport

Das Spiel

Die Albaner halten ganz an ihrem Spielplan aus dem Duell mit Italien fest. Von Beginn weg bringen sie die Kroaten mit schnellen Angriffen in Nöte. Zwar kommt die Führung nicht bereits in der ersten Minute wie gegen die Italiener, aber nach elf Minuten belohnt sich Albanien durch Laci für die starke Startphase.

Die Kroaten brauchen lange, bis sie ins Spiel finden. Mehr als ein paar Ballstafetten im gegnerischen Strafraum wollen aber nicht gelingen. Vielmehr sind es die Albaner, die mit ihren Kontern dem zweiten Treffer gefährlich nahekommen. Kroatien-Keeper Livakovic weiss dies mit mehreren Glanzparaden zu verhindern.

Mit dem Seitenwechsel lassen die Albaner ihren Gegner mehr gewähren, wollen die Führung verwalten. Und so kommen die Kroaten zu konkreten Chancen, wirklich gefährlich wird es aber nur selten. Das albanische Bollwerk hält dich und auf Goalie Strakosha ist Verlass.

Doch dann beweist Kroatien-Trainer Zlatko Dalic ein goldenes Händchen. Mit der Einwechselung von Budimir wendet sich das Blatt zu Gunsten des Favoriten. Erst trifft Kramaric zum Ausgleich, zwei Minuten später bringt ein Eigentor die kroatischen Fans zum Ausflippen.

Die kämpferischen Albaner geben aber nicht auf – und tatsächlich! Ausgerechnet Unglücksrabe Gjasula gleicht dieses Spektakel-Spiel tatsächlich noch aus und rettet seinen Farben einen Punkt. Und der kann noch Gold wert sein, denn mit zwei Pleiten aus den ersten beiden Spielen wäre ein Weiterkommen nur noch theoretisch möglich gewesen.

Die Tore

11. Minute, 0:1, Qazim Laci: Asani hat im Halbraum auf der rechten Seite alle Zeit der Welt, um eine präzise Flanke in den Strafraum zu schlagen. Punktgenau findet er den heranstürmenden Laci, dessen Kopfball mit gütiger Mithilfe von Kroatiens Schlussmann Livakovic im Tor landet.

74. Minute, 1:1, Andrej Kramaric: Budimir findet für einmal die Lücke und schickt Kramaric. Dieser lässt Hysaj ins Leere laufen und verwandelt abgeklärt ins nahe Eck.

76. Minute, 2:1, Klaus Gjasula (Et): Wieder entwischt Budimir auf der linken Seite und spielt den Ball von der Grundlinie in die Mitte. Der Ball prallt an mehreren albanischen Verteidigern ab und landet schliesslich unglücklich im Tor.

95. Minute, 2:2, Klaus Gjasula: Ein blinder Pass in den Strafraum landet über Umwege beim aufgerückten Gjasula, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

Der Beste

Ante Budimir. Der Joker sticht. Bringt nach seiner Einwechslung frischen Wind in die kroatische Offensive und ist an beiden Treffern entscheidend beteiligt.

Der Schlechteste

Marcelo Brozovic. Der Mittelfeldakteur von Al-Nassr kommt überhaupt nicht ins Spiel. Sieht beim ersten Gegentor nicht gut aus, als er Laci aus den Augen verliert. Muss zur Pause runter.

Das gab zu reden

Andrej Kramaric feiert gegen Albanien seinen 33. Geburtstag. Lange will dem Stürmer von Hoffenheim nichts gelingen. Doch in der Schlussphase leitet er mit seinem ersten EM-Tor die Wende ein, auch wenn es am Ende nur einen Punkt gibt.

So gehts weiter

Die Gruppe A in die zweite Runde. Um 18 Uhr trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn. Wenig später (21 Uhr) duelliert sich die Schweizer Nati mit Schottland. Für Albanien gehts am Montag (21 Uhr) gegen Spanien weiter. Die Kroaten bekommen es zeitgleich mit Italien zu tun.