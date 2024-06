1/17 DFB-Captain Ilkay Gündogan (Nummer 21) spitzelt den Ball ...

Das Spiel

Jetzt laufen die Deutschen an ihrer Heim-EM also erstmals in ihren pinken Trikots auf. Ob der Verkaufsschlager ein gutes Omen ist? Als Schlafanzug taugt das Leibchen zumindest nicht, denn die Deutschen müssen gegen Ungarn von erster Sekunde an hellwach sein.

Immer wieder kommen die Osteuropäer in der Anfangsphase gefährlich vors Tor, ehe ein deutscher Verteidiger oder Goalie Neuer retten müssen. Doch was die tapfer und kämpferisch spielenden Ungarn können, kann DFB-Captain Gündogan auch! Dass man nie aufhören soll, um den Ball zu kämpfen, zeigt der Mittelfeldmann beim Führungstor vorbildlich. Musiala vollendet schliesslich erfolgreich und lässt das ganze Stadion in seiner Geburtsstadt Stuttgart beben (22.).

Nach dem Tor sind die Deutschen just wieder hinten gefragt. Allen voran Neuer, der nach einem (eigentlich) perfekt ausgeführten Freistoss von Liverpool-Star Szoboszlai ins linke obere Eck die Mega-Parade auspackt. Kurz vor dem Pausenpfiff treffen die Ungarn dann doch – Freiburg-Angreifer Sallai stand zuvor allerdings im Offside.

Es ist nicht das – von den Heimfans erhoffte – erneute Schaulaufen der Deutschen. Allerdings verwalten sie die Führung auf abgeklärte Art und Weise. Nach einer tollen Ballverteilung erhöht Gündogan schliesslich (67.), was gleichbedeutend mit dem Endresultat ist. Heisst: Deutschland steht im Achtelfinal, für Ungarn ist das Turnier mit grosser Wahrscheinlichkeit nach der Gruppenphase beendet.

Die Tore

22. Minute, 1:0, Jamal Musiala: Gündogan verpasst nach einem etwas zu steilen Steckpass seinem Gegenspieler Orban einen (grenzwertigen) Rempler, kann die Kugel anschliessend vor Goalie Gulacsi festmachen und für den freien Musiala ablegen, der den Ball aus sechs Metern im Tor unterbringt.

67. Minute, 2:0, Ilkay Gündogan: Kroos bedient Musiala, der das Auge für den freien Mittelstädt hat, der ihn im Rücken hinterlaufen hat. Anstatt die Flanke hoch zu schlagen, hat der Stuttgarter Lokalmatador das Auge für den im Rückraum lauernden Gündogan. Die flache Hereingabe kommt an und der Captain versenkt mit einem präzisen Linksschuss, der vorbei am chancenlosen Gulacsi im rechten unteren Eck einschlägt.

Der Beste

Auch wenn er wie bedröppelt vom Platz schlurft, als ihn Nagelsmann in der 72. Minute runternimmt – das Spiel gegen Ungarn ist bereits die zweite grosse Show von Jamal Musiala nach dem 5:1 gegen Schottland. Hat der Junge das Zeug zum Spieler des Turniers? Hat er. Definitiv. PS: Auch Gündogan war brillant!

1/5 Den Ungarn gelingt trotz eines xG-Wert von 1,14 kein Tor.

Der Schlechteste

Maximal unglückliches Spiel für Willy Orban, den Abwehrchef von RB Leipzig. Erst hat er Pech, dass er das Gleichgewicht bei Gündogans rustikalem Körpereinsatz verliert. Dann spitzelt er den Ball Goalie Gulasci ans Knie, von wo er zu Musiala kullert. Und dann hat er nur Glück, dass Makkelie bei seinem Stempel auf Musialas Fuss falsch entscheidet und Stürmerfoul gibt.

Das gab zu reden I

Es läuft schon sehr viel gegen die bemitleidenswerten Ungarn. Viele Fifty-fifty-Szenen werden von Danny Makkelie zu Ungunsten der Magyaren entschieden. So Gündogans Rempler vor dem ersten deutschen Tor. Dann Cans Handspiel in der letzten Minute. Und weil es eben keine krassen Fehlentscheide sind, schreitet der VAR nicht ein. Fakt ist aber: Solche Fälle werden von anderen Refs auch mal anders entschieden. Am Ende kriegt Ungarns Coach Marco Rossi wegen Reklamierens in der letzten Minute Gelb.

Das gab zu reden II

Nach 38 Torschützen (inkl. vier Eigentoren) ist Jamal Musiala mit seinem heutigen Führungstreffer der erste Spieler, der an dieser EM mehrfach trifft. Dies, nachdem er sich bereits beim 5:1-Schützenfest im Eröffnungsspiel gegen Schottland in die Torschützenliste eingereiht hatte.

So gehts weiter

In der Gruppe A kann die Nati am Mittwochabend Abend (21 Uhr) mit einem Sieg gegen Schottland ebenfalls das Achtelfinal-Ticket lösen, dann würde es am letzten Spieltag im Direktduell gegen Deutschland am Sonntag um den Gruppensieg gehen. Für die Schotten und Ungarn wäre dann höchstens noch der Umweg als bestplatzierter Dritter möglich.

Deutschland – Ungarn 2:0 (1:0) Stuttgart-Arena, 54'000 Fans, SR: Danny Makkelie (Holland) Deutschland: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz. Ungarn: Gulacsi; Dardai, Orban, Fiola; Kerkesz, Schäfer, A. Nagy, Bolla; Sallai, Szoboszlai; Varga. Tore: 22. Musiala (Gündogan) 1:0, 67. Gündogan (Mittelstädt, Musiala) 2:0 Gelb: 22. Varga. 26. Rüdiger (beide Reklamieren). 89. Mittelstädt. 93. Csoboth (Foul). 93. Szoboszlai. 93. Trainer Rossi (beide Reklamieren). Einwechslungen:

Deutschland: Füllkrug (58. für Havertz), Sané (58. für Wirtz) , Führich (72. für Musiala), Can (72. für Andrich) , Undav (84. für Gündogan).

