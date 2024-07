«Shaqs Tor war besser als das von Bellingham»

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Kwadwo Duah blickt auf den EM-Viertelfinal gegen England voraus.

Kwadwo Duah war nicht nur der erste Schweizer Torschütze an dieser EM, sondern auch der Erste, der in England geboren wurde. Dessen ist sich der Nati-Stürmer vor dem Viertelfinal-Kracher gegen England bewusst, viel gewinnt er diesem Fakt allerdings nicht ab: «Ich bin zwar in England geboren, aber wir haben keine Familie mehr dort.»

Im Hinblick auf die Partie am Samstag erwartet Duah «ein sehr gutes Team», in dem viele grosse Namen stehen. Aber: «Ich denke nicht, dass sie uns unterschätzen. Sie haben ja das Italien-Spiel auch gesehen.» Verstecken brauche sich die Schweiz nicht.

«Das finde ich ein bisschen komisch»

Doch wer spielt denn nun im Sturmzentrum? «Es ist eigentlich ganz einfach: Entweder Embolo oder ich», sagt Duah kurz. Sein Verhältnis zu seinem Offensiv-Kollegen sei allerdings bestens. «Wir kennen uns schon lange, wir haben einen speziellen Draht zueinander.»

Dass er aktuell «nur» zweite Wahl ist, sei für ihn zwar «eine neue Situation», mit der er allerdings leben kann: «Ich bin immer bereit, wenn der Trainer mich braucht.» Jeder im Team kenne seine Rolle und müsse schauen, dass er motiviert bleibt. «Wenn du noch Motivation brauchst, um für deine Nation zu spielen, ist das für mich ein bisschen komisch», findet der 27-Jährige.

Duah, der verrät, dass er am liebsten in Italien spielen würde, wird von den Medienschaffenden auf den englischen Superstar Jude Bellingham angesprochen. «Er ist Weltklasse. Er zieht das Spiel an sich und versucht so dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.» Ein Aber hat der Stürmer von Ludogorets Razgrad dennoch anzubringen: «Shaqiris Tor gegen Schottland war schöner als das von Bellingham.»

