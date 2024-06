Ganz Europa blickt derzeit in die Stadien Deutschlands, wo der nächste Europameister gesucht wird. Immer dabei: Der offizielle Spielball «Fussballliebe», der im Inneren mit neuster Technologie aufwartet und Belgien im ersten Spiel dramatisch einen Punktgewinn verwehrte.

Innovation am TV

Am TV ist bei der Belgien-Pleite gegen die Slowakei eine Innovation zu sehen: Ein Diagramm zeigt das Handspiel von Loïs Openda auf.

Spätestens seit dem Spiel vom Montagabend zwischen Belgien und der Slowakei ist klar: Der EM-Ball 2024 kommt mit einer neuen Technologie daher. Nach langem Anstürmen aufs Tor der Slowaken erlöste Romelu Lukaku in der 86. Minute mit seinem Treffer zum 1:1 eine ganze Nation – vermeintlich. Denn wie schon in der 55. Minute, als sein Tor vom VAR wegen einer Abseits-Position aberkannt wurde, bleibt er auch diesmal nicht vom Video-Schiri verschont.

Opendas Handspiel dank neuartiger Technologie erkannt

Was war passiert? Vorlagengeber Loïs Openda setzte sich auf der linken Seite stark gegen den Slowaken Denis Vavro durch und bediente Lukaku mustergültig. Beim vorangegangenen Zweikampf touchierte er den Ball jedoch mit der Hand. Als Überprüfung kam erstmals am Turnier die Adidas Connected Ball Technology zum Einsatz. Der Mikrochip im Innern des Balls misst die einwirkenden Kräfte und bietet den Unparteiischen dadurch noch genauere Daten, um strittige Szenen zu entscheiden. Über ein EKG-ähnliches Diagramm erhalten zudem auch die Fans Einblick in die untersuchte Spielsituation, die ein klares Verdikt zeigte.

Die Kurve im Diagramm schnellte nach dem Kontakt mit Opendas Hand steil nach oben, wodurch Schiedsrichter Halil Umut Meler, der im vergangenen Dezember Opfer einer Prügel-Attacke wurde, keine Wahl blieb: Auch Lukakus zweiter Treffer wurde aberkannt, wodurch Belgien tor- und punktelos in die EM startete.

Bereits bei der WM 2022 in Katar enthielt der Spielball einen Mikrochip, mithilfe dessen eindeutigere Entscheidungen etwa bei möglichen Abseitspositionen getroffen werden sollten. An der EM neu ist nun die Möglichkeit, diese Technologie auch bei möglichen Handspielen anzuwenden. In erster Linie geht es dabei um die Frage, ob ein Spieler den Ball mit der Hand oder dem Arm berührt hat. Ein Schluss darüber, ob sich der Kontakt über die erlaubte Schulter oder den unerlaubten Oberarm ergab, erfolgt indes weiter über TV-Bilder.