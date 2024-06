Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/35 Wow! Die Nati steht im EM-Viertelfinal.

David Sesa

«Hochverdienter Sieg der Schweizer. Sie haben das Spiel ohne Probleme gewonnen. Italien dagegen war grottenschlecht. Die schwächste italienische Nationalmannschaft, an die ich mich erinnern kann. Das soll aber nicht die Leistung der Schweizer schmälern. Sie haben auf allen Linien dominiert und sind jetzt als hochverdienter Sieger in den Viertelfinal eingezogen. Das ist super und für den Schweizer Fussball auch eine tolle Werbung. Italien war zu keinem Zeitpunkt gefährlich und kam auch nie richtig zu Torschüssen. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Super für die Schweiz. Super für den Schweizer Fussball.»

David Sesa, 36 Nati-Spiele.

Ciriaco Sforza

«Verdient gewonnen und eine starke Leistung von allen!»

Ciriaco Sforza, 79 Nati-Spiele.

Raimondo Ponte

«Die Schweizer zeigten eine beeindruckende Leistung und gewannen völlig verdient. Sie dominierten das Spiel von Anfang an bis zum Ende. Die italienische Mannschaft war sehr enttäuschend. Die Schweiz war top.»

Raimondo Ponte, 34 Nati-Spiele.

Kubilay Türkyilmaz

«Wir sind in allem gut. Auf dem Platz haben wir sowohl offensiv als auch defensiv alle Räume abgedeckt. Als wir den Ball verloren haben, waren wir sofort aggressiv. Präzise im Passspiel und in der Ballkontrolle. Italien war eine Katastrophe, langsam und ideenlos. Zu vorhersehbar, für uns so einfach zu verteidigen. Auch wenn Murat die Spieler wechselt, ändert sich nichts, wir sind immer präsent. Italien zeigte zu wenig, um die Schweiz auf diesem Niveau in Schwierigkeiten zu bringen. Die Schweiz hat Spieler, die problemlos in mehreren Rollen spielen können. Gut, selbst wenn wir in der Verteidigung leiden mussten. Aber dieses Italien ist auf dem gleichen Niveau wie Ungarn und Schottland.»

Kubilay Türkyilmaz, 62 Nati-Spiele.

Massimo Ceccaroni

«In diesem Spiel hat nur eine Mannschaft gespielt. Die Schweiz war in allen Belangen besser. Taktisch, technisch, von der Intensität und der Kreativität ist von der Schweiz viel mehr gekommen. Es ist sehr enttäuschend, dass von den Italienern keine Reaktion gekommen ist. Die Schweiz ist verdient im Viertelfinal, hat einen tollen Match gemacht, ohne sich dabei zu überarbeiten.»