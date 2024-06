Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Spanien verteidigt im Power-Ranking den Spitzenplatz.

Lucas Werder Reporter Fussball

1 Spanien (–, im Vergleich zum letzten Ranking)

Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Kroatien räumen die Spanier auch Italien aus dem Weg. Einziger Kritikpunkt: Der 1:0-Erfolg über den Titelverteidiger fällt am Ende viel zu niedrig aus. Nach zwei Spielen bleibt die Furia Roja der Top-Favorit auf den EM-Titel.

2 Deutschland (–)

Nach der 5:1-Gala gegen Schottland legt der Gastgeber gegen Ungarn (2:0) den nächsten Sieg nach. Immer mal wieder leichte Probleme in der Abwehr, aber als eines von nur drei Teams noch makellos.

3 Frankreich (–)

Im Topspiel gegen Holland zwar nur ein 0:0. Ansprechend ist der französische Auftritt aber auch ohne Maskenmann Kylian Mbappé.

4 Portugal (+1)

Auch die Portugiesen kommen im zweiten Spiel zum zweiten Sieg. Die Türkei ist gegen den Titelträger von 2016 komplett überfordert. Und Superstar Cristiano Ronaldo beweist mit seinem Assist ungeahnte Teamgedanken. Steht wie Spanien und Deutschland bereits im Achtelfinal.

5 Holland (+2)

Halten gegen Frankreich richtig gut mit. Dank vier Punkten aus den ersten zwei Spielen in der Horror-Gruppe C bereits so gut wie durch. In der K.-o.-Phase kann die Oranje jedem Gegner ein Bein stellen. Zum ersten Mal in den Top 5 des Power-Rankings.

6 England (–2)

Die Three Lions stürzen weiter ab. Wie schon gegen Serbien (1:0) auch gegen Dänemark ein richtig unansehnlicher Auftritt. Gerade in der Offensive komplett ideenlos.

7 Italien (–1)

Beim 0:1 gegen Spanien bekommt der Titelverteidiger seine Limiten aufgezeigt. Im letzten Gruppenspiel wartet nun Kroatien. Die Squadra Azzurra braucht mindestens einen Punkt, um nicht um den Achtelfinal zittern zu müssen.

8 Belgien (–)

Revanchiert sich gegen Rumänien für die Auftaktpleite gegen die Slowakei. Zwar ein klares Chancen-Plus. Am Ende aber auch Glück, dass die Rumänen mehrere Hochkaräter liegenlassen. In dieser Form kein Titelkandidat.

9 Österreich (+2)

Riesen-Spiel gegen Polen! Nach der knappen Niederlage gegen Frankreich fegen unsere Nachbarn die Lewandowski-Truppe mit 3:1 weg. Völlig zu Recht der Vorstoss in die Top 10.

10 Schweiz (–1)

Für die Nati geht es einen Platz nach unten. Die Leistung beim 1:1 gegen Schottland ist okay, mehr aber auch nicht. Will die Schweiz im Duell mit Deutschland etwas reissen, muss mehr kommen.

11 Dänemark (+1)

Ein 1:1 gegen die enttäuschenden Engländer reicht, um sich im Ranking einen Platz nach oben zu arbeiten.

12 Kroatien (–2)

Für die kroatische Senioren-Truppe geht es weiter nach unten. Gegen Albanien nur 2:2. Nun muss im letzten Spiel gegen Italien ein Sieg her, wenn Modric, Perisic und Co. noch nicht nach Hause fahren wollen.

13 Serbien (–)

Mit dem Last-Minute-Ausgleich gegen Slowenien (1:1) bleiben die Serben im Rennen um den Achtelfinal-Einzug. Nun kommt es zum Finalspiel gegen Dänemark.

14 Slowenien (+6)

Das grosse Überraschungsteam der EM. Nach dem 1:1 zum Start gegen Dänemark schnuppert Slowenien gegen Serbien sogar am ersten Sieg. Gegen England braucht es nun wohl noch einmal einen Punkt fürs Weiterkommen.

15 Türkei (–1)

Gegen Portugal (0:3) komplett chancenlos. Wie schon gegen Georgien präsentiert sich die türkische Abwehr erneut in einem desolaten Zustand. Zudem mit der Slapstick-Einlage des Turniers, die zum 0:2 führt.

16 Tschechien (–1)

Die Tschechen rennen gegen Georgien verzweifelt an, am Ende bleibts aber beim 1:1. Trotz zwei guter Auftritte erst ein Punkt auf dem Konto. Finalissima gegen die Türkei am letzten Spieltag.

17 Ungarn (–)

Die Magyaren zeigen sich gegen Deutschland deutlich verbessert im Vergleich zum Schweiz-Spiel. Punkte gibt es trotzdem keine. Ungarn duelliert sich nun mit Schottland um den dritten Platz.

18 Schottland (+1)

Die Schotten klettern dank des 1:1 gegen die Nati im Ranking um einen Platz. Jetzt heisst es alles oder nichts gegen Ungarn. Mit einem Sieg kann die Tartan Army mit dem Achtelfinal planen.

19 Slowakei (–1)

Knappe 1:2-Pleite gegen die Ukraine. Nun kommt es in der Gruppe E zu zwei 1/16-Final-Spielen. Die Slowaken müssen gegen Rumänien ran.

20 Ukraine (+2)

Die Ukraine verhindert das vorzeitige EM-Out mit einem knappen Sieg gegen die Slowakei (2:1). Jetzt muss aber wohl auch gegen Belgien ein Sieg her.

21 Rumänien (–)

Halten gegen Belgien (0:2) lange richtig gut mit. Verpassen die vorzeitige Fast-Achtelfinal-Quali nur knapp. Im letzten Spiel gegen die Slowakei reicht dafür wohl ein Remis.

22 Polen (–6)

Kommt gegen Österreich gleich mit 1:4 unter die Räder. Auch Joker Lewandowski kann das vorzeitige EM-Aus nicht verhindern.

23 Albanien (+1)

Die Albaner zeigen gegen Kroatien (2:2) ein Spiel, das richtig Spass macht. Der späte Ausgleich ist hochverdient. Gegen Spanien braucht es für den Achtelfinal wohl trotzdem ein kleines Wunder.

24 Georgien (–1)

Holt gegen Tschechien (1:1) den ersten EM-Punkt der georgischen EM-Geschichte. Allerdings mit einer grossen Portion Dusel. Weil die Albaner gegen Kroatien etwas mehr überzeugt haben, rutscht der EM-Neuling ans Ende des Power-Rankings ab. Zum Abschluss wartet Portugal.