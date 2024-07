Ankunft live im Ticker Tausende Fans empfangen unsere EM-Helden

Am Samstagabend mussten sich unsere Nati-Stars nach tollem Kampf aus dem Turnier verabschieden, am Sonntagnachmittag machten Sie sich bereits auf den Heimweg in Richtung Zürich – und dort werden sie von tausenden Fans gefeiert.