Am Samstag gehts los mit der heissen EM-Phase. Und gleich zum Achtelfinal-Aufktat spielt die Schweiz in Berlin gegen Italien. Nati-Legende Daniel Gygax erklärt im «Blick Kick», warum der Titelverteidiger zu knacken ist.

1/6 Nati-Legende Daniel Gygax ist zu Gast im «Blick Kick».

Im Normalfall ist die Schweiz gegen Italien in der Aussenseiterrolle. Nicht so im EM-Achtelfinal am Samstag, findet Daniel Gygax (42). «Betrachtet man den bisherigen Turnierverlauf, dann sind wir besser drauf als die Italiener», sagt der Ex-Nationalspieler im «Blick Kick».

Was Gygax optimistisch stimmt, ist der Auftritt im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland (1:1). «Die Deutschen mussten richtig hartes Brot essen. Da haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind.»

Vorteile sieht Gygax insbesondere im Tempospiel: «Das ist halt der moderne Fussball, da sind schnelle Flügelspieler gefragt. Die Italiener spielen bis jetzt eher abwartend und nicht so überzeugend. Zu sagen, wir seien in der Favoritenrolle, ist deshalb nicht grössenwahnsinnig.»

Nicht mithelfen kann am Samstag der gesperrte Silvan Widmer. Viele erwarten deshalb Stuttgart-Profi Leonidas Stergiou in der Startelf – so auch Gygax: «Einiges deutet auf ihn hin. Er hat eine fantastische Saison gespielt in Deutschland. Die Frage wird aber sein, wie Yakin das Spiel angehen will.»